قبضت شرطة محافظة حريملاء على 8 مواطنين إثر مشاجرة جماعية، كما ضبطت شرطة منطقة الرياض على شخصين سرقا حظيرة للماشية.وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة حريملاء قبضت على (8) مواطنين أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر مشاجرة جماعية بينهم نتيجة خلافات سابقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة، وأضاف أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على شخص ضبطت بحوزته مواد مخدرة، إثر ظهوره وبرفقته شخص آخر معه في مقطع فيديو متداول يسرقان حظيرة للماشية والاعتداء على مقيم حاول منعهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وجار استكمال إجراءات المتابعة الأمنية للقبض على الآخر، وتم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.من جهة ثانية، ضبطت شرطة منطقة القصيم 3 مواطنين تحرشوا بفتاة أثناء قيادتها مركبتها على أحد الطرق.وصرّح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية قبضت على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا جريمة تحرش بفتاة أثناء قيادتها مركبتها في أحد الطرق العامة بالمنطقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.