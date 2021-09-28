أدت متغيرات عالم وباء كوفيد-19، لتصل إلى مفاجأة مذهلة في الانتخابات البلدية في النمسا، التي أجريت (الأحد). فقد فاز مرشح الحزب الشيوعي النمساوي بمنصب عمدة مدينة غراس، وهي المرة الأولى منذ سنة 1959 التي يفوز فيها هذا الحزب بمقعد في الانتخابات البلدية!وأشارت لجنة الانتخابات البلدية أمس إلى أن مرشح الحزب الشيوعي لعمودية مدينة غراس إلكه كار فاز بنسبة 29%؛ بينما حصل العمدة الحالي المنتمي إلى حزب الشعب الذي يتزعمه مستشار النمسا سباستيان كيرز بـ 26%. غير أن حزب الشعب الحاكم نجح في اقتناص غالبية مقاعد البرلمان. وتمثلت مفاجأة كوفيد-19 الأخرى في النمسا في نجاح حزب «حقوق الشعب والحرية والحقوق الأساسية»، الذي تم تكوينه السنة الماضية، وهو حزب صغير يقوم على التشكيك في جدوى لقاحات وباء كوفيد-19، في الفوز بـ 6% من أصوات الناخبين. واعتبر مراقبون أن نتائج الانتخابات البلدية والمجالس التشريعية الإقليمية تنم عن اضطراب ديناميات الاقتراع في هذا البلد، من جراء اندلاع نازلة فايروس كورونا الجديد.