تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، دعوة من وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن زايد آل نهيان؛ لحضور النسخة الثانية عشرة من منتدى «صير بني ياس» السنوي.وتسلم الدعوة نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله سفير الإمارات لدى المملكة نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان له في ديوان الوزارة بالرياض.