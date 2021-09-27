برعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، احتفلت جامعة بيشة بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات باليوم الوطني الـ 91 والمعرض المصاحب، بالتعاون مع محافظة بيشة وإدارة التعليم بحضور عدد من مسؤولي الأجهزة الحكومية والأمنية وأعيان وأهالي المحافظة.

وألقى رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي، كلمة رفع فيها آسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللأسرة المالكة والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91، منوها برعاية أمير منطقة عسير لحفل المحافظة للاحتفاء بهذه المناسبة الخالدة، التي يتذكر فيها الجميع كفاح المؤسس قبل 91 عاما، عندما وحّد شتات البلاد، وحوّل الفوضى والفرقة والتناحر إلى وحدة وإنجاز وازدهار.

وقال إن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بذل جهودًا مضنية في سبيل توحيد أطراف البلاد وجمع كلمة أبنائها تحت راية واحدة، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي اعترضت هذا الهدف السامي، إلا أن العزم والحزم اللذين تحلى بهما الملك المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة، كانا بعد توفيق الله كفيلان بالنجاح في تحقيق تلك الطموحات التي اتسمت بالتجديد والتوسع لتواكب التطورات المتسارعة حول العالم، قبل أن تبلغ أوجها في عصرنا الحالي في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وبين الدكتور صفحي أن قطاع التعليم يعد من القطاعات الأساسية التي حظيت بعناية واهتمام الحكومة الرشيدة حرصًا على الاستثمار الأمثل في الثروة الحقيقية لهذا الوطن وهم أبناؤه وبناته، وإيمانًا منها بدور التعليم في التنمية الشاملة للمجتمع، مشيرًا إلى أن جامعة بيشة حظيت بهذا الدعم اللامحدود، مما مكنهم من تحقيق منجزات ونجاحات على الرغم من حداثة نشأتها، مثل: الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل غير المشروط لمدة 7 سنوات، وتوقيع عقود تنفيذ الدراسات التقويمية لأربعة برامج أكاديمية، واستحداث تخصصات نوعية في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم، وإطلاق منظومة تعليمية إلكترونية وفق أحدث المواصفات الحديثة، وتشجيع حركة النشر العلمي من خلال إقرار الحوافــز المادية والمعنوية للكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، وتطوير الهيكل التنظيمي للجامعة وإنشاء إدارات وأقسام جديدة، بالإضافة إلى عقد شراكات وطنية لخدمة منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي، كان آخرها مذكرة التعاون بين الجامعة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الهادفة إلى إنشاء شراكة لاستضافة محطات لرصد وقياس مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوفير فرص للتدريب المشترك.

وأعلن رئيس الجامعة خلال الحفل استمرار مبادرة إعفاء طلبة الدراسات العليا الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز وأبناء وذوي شهداء ومصابي الواجب من الرسوم الدراسية، استشعارًا من الجامعة لتضحياتهم العظيمة للوطن والقيادة.

من جهة أخرى، ألقى محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق كلمة بالنيابة عن أهالي المحافظة عبر فيها عن فخر الأهالي واعتزازهم باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، كما اشتمل الحفل على فيلمين وثائقيين عن إنجازات جامعة بيشة وتعليم المحافظة خلال عام، وقصائد شعرية وطنية وأوبريت إنشادي، واختتم بأداء العرضة السعودية بمشاركة الحضور.