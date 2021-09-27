ضمن مبادراتها ودعمها المستمر للشباب والشابات بالمنطقة مما يعزز مهاراتهم وينمي قدراتهم، أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم برنامج «ابدأ مشروعك الزراعي»، والذي يتكون من سلسلة من ورش العمل والندوات التعريفية والتأهيلية، التي تختص بعدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.

مدير إدارة اللجان القطاعية في الغرفة سليمان بن علي القفاري، ذكر أن هذ البرنامج يعتبر أحد البرامج التي تحقق أبرز أهداف الغرفة في خطتها الإستراتيجية لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، مبيناً بأن هذه المبادرة تهدف إلى طرح أبرز الفرص الاستثمارية أمام الشباب والشابات في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية كتربية الماشية، البيوت المحمية، إنتاج العسل، وغيرها من المشاريع الزراعية، بهدف تدريبهم وتأهيلهم للاستفادة من هذه الفرص وحثهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة، والاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة لمثل هذه المشاريع.

وأوضح القفاري أن برامج هذه المبادرة ستستهل مساء هذا اليوم (الإثنين) بورشة عمل بعنوان: (أساسيات إنشاء مناحل العسل)، وذلك بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم والجمعية التعاونية للنحالين بالقصيم، بمشاركة من صالح بن عبدالعزيز الجربوع مربي نحل ومنتج عسل، والمهندس عبد السلام محمد الدخيّل مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، للتعريف بأساسيات إنشاء مشروع مناحل إنتاج العسل وطرق خدمته وإدارته وإجراءات التراخيص، وكذلك برامج الدعم، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه العاملين في هذا المجال.

يذكر أن الغرفة وانطلاقاً من مسؤولياتها ورسالتها سعت في هذه الخطوة المثالية إلى خدمة المستفيدين من غرفة القصيم، وتقديم الخدمات المتميزة لمشتركيها في مختلف القطاعات الاقتصادية، لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة.