احتفل التعليم الجامعي، والتقني، والعام باليوم الوطني الـ91 للمملكة، حيث نظمت جامعة الملك خالد، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في عسير، والإدارة العامة للتعليم في المنطقة، احتفالاً موحداً بالذكرى الخالدة، بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد الجريس، وذلك بمسرح المدينة الجامعية بأبها.

ويأتي الحفل بالتعاون بين الجهات الثلاث، ليعكس مظاهر نهضة التعليم التي يشهدها في ظل حرص واهتمام القيادة الرشيدة، بكل ما يخدم كافة المجالات التعليمية لتحقيق تنمية تعليمية مستدامة. وتضمن الاحتفال عروضاً مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، تشاركت في إخراجها الجهات الثلاث، بالإضافة إلى تقديم قيادات الجهات المشاركة نبذة عن التطور والمُنجزات التي حققتها جهاتهم، وكذلك الخطط المستقبلية التي تسعى لها لتحقيق تطلعاتها المتوافقة مع مضامين رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الحفل شهد حضور عدد من منسوبي ومنسوبات الجهات المشاركة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.