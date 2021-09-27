فعّلت أمانة منطقة عسير خدماتها الإلكترونية عبر بوابة «النفاذ الوطني الموحد»، وذلك في إطار سعيها لتقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتيسير الحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخدمات التي أتاحتها الأمانة أخيرا، تشكّل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين، مبيناً أنه يمكن للمستفيدين الدخول إلى موقع الأمانة لتنفيذ كافة الخدمات والاطلاع على جميع بياناتهم من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد وذلك دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وأكد أمين عسير، استمرار جهود الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية في تطوير وأتمته الخدمات البلدية كافة، لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الإلكترونية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد ومنصة بلدي.