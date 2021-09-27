نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مطلعة أن مستشار إدارة الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جاك سوليفان، سيجري زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الحالي تشمل محطة إلى السعودية، ليكون أرفع مسؤول من الإدارة الأمريكية يزور المملكة.

وذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، أخيرا، عن مصادر، أن تلك هذه زيارة سوليفان الأولى إلى المنطقة منذ توليه منصبه بالبيت الأبيض، وستشمل على الأرجح المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

وقال الموقع الأمريكي، إن «الرئيس بايدن يرغب في التركيز بشكل أكبر على منطقة الشرق الأوسط»، مشيرا إلى مخاوف تعتري الدول الثلاثة من أن زيارة سوليفان ستركز على تبعات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.