رصدت الجهات الأمنية (19870) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا «كوفيد - 19» خلال الفترة من 12 / 2 / 1443 حتى 18 / 2 / 1443.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (8682)، تلتها المنطقة الشرقية بـ (2007)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1931)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1852)، ومنطقة القصيم بـ(1540)، ومنطقة الجوف بـ(1130)، ثم منطقة حائل بـ(1021)، ومنطقة جازان بـ(391)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(361)، ومنطقة الباحة بـ(355)، ومنطقة تبوك بـ(292)، ومنطقة عسير بـ(224)، ومنطقة نجران بـ(84).