أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالتعاون مع كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة أمس معرضا للصور النادرة التي تحمل طابعا تاريخيا يمثل مراحل مختلفة من قبل تأسيس السعودية على يد الملك عبدالعزيز، وما بعد مرحلة التأسيس، حيث شهدت المملكة تحولات تنموية وحضارية متطورة. وافتتح المعرض - الذي يقام بمقر كلية القيادة والأركان بالرياض - قائد الكلية اللواء الركن محمد الرويلي، والمدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر المبارك. ويتضمن المعرض - الذي ينعقد بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين لتأسيس المملكة، ويستمر لمدة خمسة أيام - 91 صورة نادرة التُقطت في مراحل تاريخية متنوعة، يعود أقدمها لأكثر من قرن ونصف القرن، منها صور التقطها عدد من الرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية وصوّروها وكتبوا عنها مذكراتهم ومشاهداتهم.ومن بين الصور التي يتضمنها المعرض مجموعة منوعة من مقتنيات الصور لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة لرحلة الأميرة أليس حفيدة الملكة فيكتوريا عام 1938، التي تعدّ أول زيارة لأحد أفراد العائلة المالكة في بريطانيا إلى المملكة العربية السعودية، كما يتضمن صورا من كتاب «ملامح وأماكن سعودية»، الذي أصدرته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بعدد من اللغات، كما تصاحب المعرض العرضة السعودية وجناح للفنون التشكيلية.ويقام المعرض لتعزيز التفاعل الوطني والثقافي والمعرفي بين مختلف المؤسسات الوطنية، وترسيخ قيم التواصل المشترك من أجل ترسيخ قيم الانتماء والوحدة والبناء والتطور التي تعيشها المملكة مكانا ومكانة.