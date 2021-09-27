أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية لوباء كورونا في السعودية وفي العالم تواصل الانخفاض، ما يُبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة الوباء، مشيراً إلى أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة بـ 66.9% تليها الرياض 66.1%، المنطقة الشرقية 65.5%، مكة المكرمة 58.4%، عسير 56.1%، القصيم 55.5%، جازان 53.7%، تبوك 53.7%، حائل 50.9%، المدينة المنورة 50.7%، الحدود الشمالية 50.4%، نجران 48.9% والجوف 48.9%.وأوضح العبدالعالي أن وزارة الصحة قد بدأت بإعطاء الجرعات التنشيطية «الجرعة الثالثة» الإضافية لفئات محددة ذات أولوية وفق المستجدات والتحديثات العلمية من المرضى المصابين بالفشل الكلوي أو من زرعوا أعضاء كما يتم الإعداد لشمول كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عاماً ممن تجاوز منحهم الجرعة الثاني 8 أشهر وسيتم قريباً الإعلان عن التفاصيل.وحث متحدث الصحة على المسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة، مؤكداً أن الأشواط المتبقية مهمة، وأن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجاً يحتذى به.وأبان العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة وصل إلى أكثر من 41 مليون جرعة معطاة وأن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل حتى الآن إلى أكثر من 18 مليونا و300 ألف.وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 44 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في السعودية (546926) حالة، من بينها (2277) نشطة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (244) جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس (الأحد) بمشاركة المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (535950) حالة بإضافة (58) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8699) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة. من جانبه، أوضح متحدث وزارة الموارد أن الوزارة تابعت جهودها على مستوى للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم تنظيم 87500 جولة رقابية، أسفرت عن 1948 مخالفة مع 3784 بلاغاً تلقتها الوزارة عن مخالفات الإجراءات الاحترازية.44 حالة جديدة(2277) نشطة(244) حرجة(58) حالة تعاف(5) حالات وفاة