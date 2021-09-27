وقف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد عبدالله القرني على سير الأعمال في أسواق النفع العام والمسالخ والسوق والمركزي للخضار والفاكهة والأسماك بالكعكية بمكة المكرمة.وأوضح المهندس أحمد القرني أن مكتب الوزارة بدأ الإشراف على عدة مواقع بعد نقل المهمات لها من أمانة العاصمة المقدسة، وتشمل المهمات أسواق الخضار والفاكهة، اللحوم والأسماك، الماشية والإبل، الطيور، الحطب، الأعلاف، والمسالخ، وذلك ضمن الاختصاصات المنقولة بموجب القرار القاضي بنقلها من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.