أكدت أمانة الطائف لـ «عكاظ»، استكمال الجزء الخلفي لحديقة السنابل الجديدة قريباً، وقال مدير وحدة الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة فايز الثبيتي، أنه بعد استكمال الجزء الخلفي، سيتم طرح عدد من الفرص الاستثمارية مثل كافيهات لاونج وأكشاك على الطراز الحديث توافقاً مع برنامج جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، كما سيتم لاحقاً بناء دورات المياه.جاء ذلك، بعد افتتاح الجزء الأمامي للحديقة من قبل وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي بحضور أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي ومديري الجهات الحكومية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني.ورصدت «عكاظ» أمس (الأحد) في جولة ميدانية توافد أعداد كبيره من الزوار للحديقة التي تفتقد دورات المياه فيما ظهر جزؤها الخلفي بلا تشجير.وكشفت أمانة الطائف أن حديقة السنابل تأتي ضمن باكورة الخطط التطويرية للخدمات البلدية التي تهدف لتحسين المشهد الحضري وتطوير المتنفسات العامة وفق المعايير العالمية والتي تراعي توفير بيئة مريحة وجذابة للزوار مع أماكن مخصصة للممارسة الرياضية وألعاب رياضية ومماشي وألعاب للأطفال.وتبلغ مساحة حديقة السنابل 170 ألف متر مربع وتحتوي على مسطحات خضراء بأكثر من 35 ألف متر مربع، إضافة إلى الزهور والورود والأشجار، وتشتمل الحديقة على المظلات والجلسات والكراسي والمجسمات الجمالية وأعمدة للإنارة الليلية.