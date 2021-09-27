أعلنت عمادة تقنية المعلومات بجامعة القصيم توفر عدد من الوظائف التقنية الشاغرة للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي، يبدأ التقديم عليها لمدة 10 أيام، حتى نهاية يوم الثلاثاء 28/2/1443.والوظائف المطلوبة في تخصصات أخصائي برمجيات، وأخصائي مركز بيانات، وأخصائي مركز تشغيل، وأخصائي أمن معلومات، وأخصائي شبكات واتصالات، حيث يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم عبر الرابط: https://guest.qu.edu.sa/.