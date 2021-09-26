كشفت وزارة العدل أن حالات التنفيذ المنزلي لمبادرة «شمل» بلغت 32% من إجمالي المستفيدين، وذلك نتيجة الاستفادة من جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل، إذ أصبح تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في المنزل بدلًا من مراكز شمل.وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد مراكز شمل قد بلغ 55 مركزًا موزعًا على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، كما قدمت المراكز أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «شمل» أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.وتحتضن المراكز 18482 طفلاً يتلقون العناية الكاملة والتهيئة النفسية اللازمة، حيث تقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم (المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين)؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.واستمرارًا للجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة، فقد قدمت مراكز شمل أكثر من 47 ألف جلسة ما بين جلسة استشارية وتهيئة نفسية للآباء والأمهات والأطفال.