اطّلع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، على دور المركز الوطني لإدارة النفايات والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، والخطط الإستراتيجية الشاملة والفرص الاستثمارية لقطاع إدارة النفايات، التي تهدف لتحقيق أعلى المستويات في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير فيصل بن سلمان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير المهندس زياد الشيحة.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البليهشي، عرض ممكنات المركز الوطني لإدارة النفايات ومساهمته في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بناءً على مبدأ الاقتصاد الدائري، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، وتحفيز الاستثمار في القطاع بما يكفل حماية البيئة وتعزيز الصحة العامة.

وخلال اللقاء قدم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس زياد بن محمد الشيحة، عرضاً عن الحلول المتكاملة لإدارة النفايات، وخطة شركة «سرك» لضخ استثمارات تقدر بنحو 4 مليارات ريال على مدى 15 عاماً لتحقيق معدل استبعاد عن المرادم بنحو 94%؜ بما يحقق استدامة بيئية واقتصادية واجتماعية ومشاركة القطاع الخاص في تلك الخطط، وأشار إلى أنه لتفعيل المسار الاستثماري لقطاع إدارة النفايات، فقد صدر الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير «سرك» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تُعد الذراع الاستثمارية للصندوق في قطاع إدارة النفايات، لافتاً إلى تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في إدارة النفايات.