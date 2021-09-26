وحث متحدث الصحة على المسارعة باستكمال التحصين للوصول إلى مأمن وسلامة من الجائحة، مؤكداً أن الأشواط المتبقية مهمة جداً، وأن المؤشرات أثبتت أن المملكة دائماً في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، وكانت نموذجاً يحتذى به.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن وزارة الصجة بدأت بإعطاء الجرعات التنشيطية «الجرعة الثالثة» الإضافية لفئات محددة ذات أولوية وفق المستجدات والتحديثات العلمية من المرضى المصابين بالفشل الكلوي أو من زرعوا أعضاء، كما يتم الإعداد لشمول كبار السن من تجاوزت أعمارهم 60 عاما ممن تجاوز منحهم الجرعة الثاني 8 أ شهر وسيتم قريباً الإعلان عن التفاصيل حول ذلك.

وأبان العبدالعالي أن عدد جرعات لقاح كورونا كوفيد - 19 المعطاة في المملكة وصل إلى أكثر من 41 مليون جرعة معطاة في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزا، لافتاً إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل حتى الآن إلى أكثر من 18 مليونا و300 ألف شخص.

وأضاف الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 44 حالة جديدة لفايروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (546926) حالة، من بينها (2277) حالة نشطة، كما بلغ عدد الحالات الحرجة (244) حالة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد)، بمشاركة المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (535950) حالة بإضافة (58) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8699) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة.

من جانبه أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، بأن وزارة الموارد البشرية تابعت جهودها على مستوى مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابيرالوقائية، وعلى ذلك نتج من هذه 87500 جولة رقابية، و1948 مخالفة للإجراءات الاحترازية سجلت على المنشآت، و3784 بلاغاً تلقتها وزارة الموارد عن مخالفات الإجراءات الاحترازية.

وشدد آل حماد على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.