تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أعمالها الميدانية في إطار جهودها لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والتي تضمنت معالجة 440.096 ألف م.ط للدهانات والعلامات المرورية والخطوط الأرضية خلال 60 يوماً، فيما رفعت كفاءة وجاهزية شبكة الطرق من خلال معالجة نحو 163.654 ألف م2 لحفر الشوارع والتشققات في مواقع مختلفة وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها إلى أفضل مستوى ممكن.

وتمت صيانة التجهيزات الداخلية لـ 9.666 عامود إنارة وفانوس وإصلاح الأرصفة المتهالكة، والتي بلغ حجمها 129.163 ألف م2، وإزالة وتحسين 15.451 ألف من الحواجز الخرسانية ورفع نحو 240.886 ألف م3 من مخلفات البناء والهدم، علاوة على معالجة ما يتجاوز 22.265 ألف م2 من الكتابات المشوهة على الجدران ورفع 1.302 مركبة تالفة ومعالجة 6.396 ألف حاوية نفايات.

وأوضحت الأمانة أن هذه الأعمال التي قامت بها خلال الشهرين الماضيين، هدفت لمعالجة مظاهر التشوه البصري.