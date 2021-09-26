يطلق مدير عام التعليم في محافظة جدة الدكتور سعد المسعودي صباح غد (الإثنين) جدارية «هي لنا دار» بطول 26 مترا طوليا، وبمساحة إجمالية تتجاوز 65 مترا مربعا، وذلك بمكتب التعليم بالنسيم، بحضور عدد من الإعلاميين والمثقفين.وأكد المسعودي لـ«عكاظ» أن الوطن يستحق الكثير، وأن حفلات التعليم تغرس في الطلاب والطالبات معنى الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة. وأشار إلى أن أبهى صور الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الكبير في تاريخه وإنجازه هو تجديد وتأكيد الالتزام بنطاق المسؤولية وتحمل الأمانة والعمل الدؤوب والمشاركة في التنمية الشاملة.ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة جدة بدراسة إمكانية تحويل شارع مدارس الثغر النموذجية الواقع بطريق مكة موقع الجدارية إلى شارع الفن في المستقبل بالتعاون مع المحافظة والأمانة.وأوضح مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي أن الجدارية من تنفيذ معلمي التربية الفنية بمكتب التعليم بالنسيم، وهناك معرض مصاحب للمعلمين وورشة فنية للطلاب في الرسم والخط، ويشارك المعلمون الفنانون محمد العسيري، وأحمد زهير، ويشارك في الجدارية والمعرض المصاحب حسن الحسين، محمد العبدلي، زهير جاها، حاتم المطرفي، ماجد الصبحي، سلطان الحكم، سامي الجفري، زاهد سيامك، حمدان الزهراني، عبدالرحمن الغامدي، وبدر الأحمدي.