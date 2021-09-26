أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة للفترة من 16 /‏ 9 /‏ 2021، حتى 22 /‏ 9 /‏ 2021، عن ضبط 15693 مخالفًا، منهم 6336 مخالفاً لنظام الإقامة، و7452 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 311 شخصاً، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، كما تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85009 وافدين مخالفين، منهم 75014 رجلاً، و9995 امرأة، وأحيل 67641 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و3920 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9433 مخالفاً.التحقيق مع:85009 مخالفين75014 رجلاً9995 امرأة