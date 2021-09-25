كرَّمت اللجنة الثقافية بمحافظة الشملي خلال الفعاليات والمبادرات التي تُقدّمها اللجنة خلال اليوم الوطني للملكة الـ 91 عددا من أسر وذوي الشهداء في المحافظة بدروع تذكارية وهدايا، وذلك بتشريف من المحافظ خالد الظفيري.

وأوضح رئيس اللجنة الثقافية بمحافظة الشملي بندر شليويح العنزي أن اللجنة أقامت خلال فعاليات اليوم الوطني للمملكة الـ 91 عددا من الفعاليات والمبادرات ومنها تكريم عدد من أُسر شهداء الواجب في المحافظة تحت شعار «لن ننساكم في يومنا الوطني» بدروع تذكارية وهدايا عينية، تهدف إلى تعظيم ما أنجزه ذووهم من شهداء الحد الجنوبي والوطن.

وأضاف أن تضحيات شهداء الواجب ستظل على الدوام محل تقدير جميع أبناء هذا الوطن، وهذا أقل ما نقدمه لهم، مقدما شكره لمحافظ الشملي خالد بن فهد الظفيري على دعمه لأعمال وبرامج اللجنة الثقافية وتشريفه مبادرة تكريم أُسر الشهداء.