أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الشحنات الشخصية تُعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال شاملة قيمة البضاعة وأجور الشحن.وبينت أن النسبة الموحدة التي يتم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة تبلغ 15% على جميع الواردات، وفي حال مخالفة ذلك يتم تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن عملية التخليص الجمركي والشحن مسؤولية الناقل، وعلى العميل التواصل مع الناقل لاستكمال إجراءات فسح الشحنة، إذ يتم إنشاء أو إعداد البيان الجمركي وإرفاق المستندات من قبل المخلص الجمركي الخاص بالناقل.وأوضحت أن الناقل ملزم بتزويد العميل بصورة من البيان الجمركي الذي يوضح جميع الرسوم والضرائب التي تم فرضها، ويتم التواصل مع الناقل للحصول على صورة من البيان الجمركي، وفي حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة من الناقل أو رفضه تزويد العميل بصورة البيان الجمركي الفعلي فيمكن رفع شكوى لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحكم الاختصاص.