احتفلت سفارة المملكة في إسلام آباد اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ ٩١ للمملكة، ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي أسمى آيات التهاني والتبريكات أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع منسوبي السفارة في إسلام آباد والقنصلية العامة في كراتشي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والشعب السعودي الكريم.وقال السفير المالكي إن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوسنا الفخر والاعتزاز بهذا الوطن العظيم، الذي تأسست أركانه على أرض صلبة من الإيمان والثقة والطموح، على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- الذي استطاع بتوفيق من الله أن يحقق أعظم وحدة تحت راية التوحيد والتي استمرت منجزاتها ونجاحاتها حتى العصر الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله- من نهضة شاملة، حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، بقيمها الإسلامية النبيلة، وعاداتها وتقاليدها العربية الأصيلة.وسلط السفير المالكي الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة على المستوى الداخلي، والدور الريادي الذي تؤديه بقيادة خادم الحرمين الشريفين على المستوى الإقليمي والدولي، وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين، والمنجزات الحضارية والتاريخية للمملكة منذ توحيدها وحتى هذا العصر الزاهر.وفي الختام سأل الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان، والنصر والتمكين للجنود البواسل المرابطين على الثغور، والتوفيق للشعب السعودي النبيل، الذي ضرب أروع الأمثلة في الولاء والوفاء لقيادته الرشيدة. حضر الحفل مديرو المكاتب الفنية التابعة للسفارة والزملاء أعضاء السفارة والطلاب المتواجدون في باكستان، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم للسفير لحرصه ومتابعته الدائمة لهم، مؤكدين الولاء والطاعة للقيادة الحكيمة والدعم لها لتمكينهم من الحصول على التعليم العالي.