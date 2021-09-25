أطلقت وزارة التعليم دليلا وقائيا للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة، ونوهت إلى إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل وعدم استخدام حواجز الطاولات، وعدلت اشتراطات التباعد في الباصات؛ ملغية شرط أن يلزم ترك مقعد خلف أو أمام الطالب.وأكدت الوزارة أن ذلك جاء بناء على تحديثات الدليل الإرشادي الوقائي لعودة المدارس (حصلت «عكاظ» على نسخة منه). فيما تعتبر بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية، ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار أو تفشي المرض الوبائي في المرافق التعليمية وبين الكادر التعليمي والإداري والطلبة، حيث إن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض كوفيد-19 بشكل خاص. ويهدف الدليل إلى ضمان العودة الآمنة لقطاع التعليم وتوفير البيئة السليمة، واكتشاف الحالات في وقت مبكر للحد من انتشار مرض كوفيد-19 في المدارس، وحماية الطلبة وجميع فئات المجتمع المدرسي. والمستهدفون بالدليل هم الكوادر التعليمية والإدارية والعاملون في المدارس والعاملون الصحيون وأولياء الأمور.