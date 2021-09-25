استكمالاً لجهود أمانة محافظة جدة المستمرة بهدف توفير الطاقة، أطلقت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) المرحلة الرابعة والأخيرة لاستبدال مصابيح الإنارة العادية بأخرى موفرة تعمل بتقنية (LED).

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس يوسف الأسمري أن البرنامج يستهدف تطوير وتحسين خدمات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة، للمساهمة في خفض الكمية المستهلكة من الطاقة في المرافق العامة، والتوفير في مصاريف استهلاك الوقود للحفاظ على البيئة.

وأضاف الأسمري أنه تم خلال هذه المرحلة استبدال نحو ٩٠ ألف مصباح على مستوى مدينة جدة ستؤدي بإذن الله لتحقيق وفر قدره ٧٠% من استهلاك الكهرباء ليصبح إجمالي ما سيتم استبداله منذ المرحلة الأولى حتى الأخيرة أكثر من ١٩٢ ألف مصباح.