نفذت الملحقية الثقافية بالعاصمة الإسبانية مدريد مشروعا ثقافيا يهدف إلى ترجمة قصائد الشعراء السعوديين البارزين من المعاصرين للغة الإسبانية، وذلك ضمن خططها الهادفة إلى نقل الأدب السعودي إلى الناطقين باللغة الإسبانية.

وأشار الملحق الثقافي السعودي بالعاصمة الإسبانية مدريد الأستاذ الدكتور سعيد المالكي إلى الدور الذي يقوم به وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه الدكتور محمد السديري في دعم الملحقيات الثقافية للقيام بواجباتها وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، مؤكدا أن الملحقية تعمل على القيام بتطوير العلاقات الثقافية والتعليمية بين السعودية وإسبانيا من خلال إقامة الفعاليات الثقافية، وتبادل الخبرات، ودعم الطلبة المبتعثين وتذليل العقبات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم التعليمية.

وأشار المالكي إلى إن إحدى المبادرات الجديدة التي تعمل عليها الملحقية هي القيام بترجمة قصائد لشعراء سعوديين معاصرين إلى اللغة الإسبانية، حيث يتكلم بهذه اللغة أكثر من نصف مليار إنسان في نحو ٢٤ دولة حول العالم.

وأبان المالكي أن الملحقية وخلال فعاليات اليوم الوطني الواحد والتسعين قامت بترجمة قصائد شعرية سعودية إلى اللغة الإسبانية، حيث تمت ترجمة قصيدة لأحد الفائزين بمسابقة شاعر عكاظ والأكاديمي بالجامعة الإسلامية الدكتور شتيوي الغيثي بعنوان «وطن بحجم الحب»، وكذلك قصيدة للأكاديمية بجامعة الطائف الدكتورة أحلام بنت منصور الحميد بعنوان «خضراء»، وقصيدة للشاعر سعود بن محمد الصميلي بعنوان «هي لنا دار».