واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر 2021 ضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 29 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 1600 وعاء مخصصة لنقل وحفظ المياه، استفاد منها 8400 فرد.