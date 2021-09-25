تستعد جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، لاستضافة أكبر المعسكرات التقنية «طويق 1000» في عسير الأحد القادم، ضمن مبادرة LaunchKSA، والتي أطلقها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، كأضخم إطلاق تقني في الشرق الأوسط.

وأوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي ورئيس اللجنة المشرفة على المعسكر الدكتور علي آل قروي، أن كلية علوم الحاسب الآلي تسعد باستضافة معسكر «طويق 1000»، الذي يهدف إلى تأهيل القدرات والكوادر الشابة من خريجي وخريجات كليات علوم الحاسب الآلي في منطقة عسير في أحدث المجالات التقنية، حيث سينطلق المعسكر ضمن 4 مسارات تدريبية مكثفة، ويستمر لمدة 3 أشهر وينتهي بالتوظيف، حيث سيتدرب الطلاب والطالبات على التقنيات المتقدمة في البرمجة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية على أيدي خبراء في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بالتعاون مع شركة Google. يُذكر أن استضافة كلية علوم الحاسب الآلي لمعسكر طويق 1000، هي خطوة متقدمة ضمن رؤية وأهداف الكلية لتطوير وتنمية مهارات الطلاب والطالبات تقنياً، ورعاية البرامج التدريبية التقنية التي من شأنها استثمار العقول البشرية من طاقات الشباب والشابات للنهوض بالوطن عالمياً، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.