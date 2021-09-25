أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 39 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 50 حالة، ووفاة 6 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,882 حالة، من بينها 2296 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 255 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,892 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8694 حالة وفاة.

وفي السياق، أكدت «الصحة» أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفايروس سريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.