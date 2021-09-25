أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/2/9 الموافق 2021/9/16 حتى 1443/2/15 الموافق 2021/9/22 عن ضبط 15,693 مخالفاً، منهم 6336 مخالفاً لنظام الإقامة، و7452 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1905 مخالفين لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 311 شخصاً، 54% منهم يمنيو الجنسية، و43% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 6 أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، وتم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85,009 وافدين مخالفين، منهم 75,014 رجلاً، و9995 امرأة، في حين تمت إحالة 67,641 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3920 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9433 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.