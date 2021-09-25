أكد لـ«عكاظ» المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة المدينة المنورة خالد السهلي، أن حالات الحوادث المرورية هي أصعب الحالات التي قد تواجه الفرق الإسعافية، مبينا أنها أكبر عقبة واجهتهم في احتفالات اليوم الوطني الـ91 أمس الأول (الخميس)، إلا أن التنسيق المبكر بين الجهات الحكومية لتغطية أماكن الاحتفالات والفعاليات قبل بدئها ساعد في تلافي العقبات.

وبين السهلي أنه تمت مباشرة 18 حادثا مروريا، و5 حالات مشاجرات، و8 حالات سقوط، وحالة غرق واحدة بمنطقة المدينة المنورة في اليوم الوطني.

وأشار السهلي إلى أن صعوبة حالات الحوادث المرورية بمناسبة اليوم الوطني تمثلت في إغلاق الطرق وازدحام الشوارع، ما تسبب بتأخر الوصول إلى الحالات، لذا تم التنسيق مباشرة مع عمليات المرور بالاتصال اللاسلكي، منوها إلى أن جميع مواقع الازدحام والاحتفالات تمت تغطيتها بالفرق الإسعافية والمتطوعين والمتطوعات في وقت مبكر قبل بدء الفعاليات داخل منطقة المدينة المنورة والمحافظات الكبرى.

وأبان السهلي أن الحالات الطارئة كانت في المعدل الطبيعي، إذ بلغت 139 حالة من الساعة الخامسة مساءً وحتى الخامسة فجراً، فيما جاءت الحوادث بـ32 حالة إسعافية.