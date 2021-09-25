بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق بموفور الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي بمناسبة ذكرى 26 سبتمبر لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهادي، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق دوام الأمن والاستقرار.