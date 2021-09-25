أكدت هيئة الصحة العامة (وقاية) أن الطلاب والطالبات المستثنين من تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا يعاملون معاملة الطلاب والطالبات مكتملي الجرعات بالنسبة للحضور إلى المدارس مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضحت الهيئة في التحديث الجديد للدليل الإرشادي للعودة الحضورية إلى المدارس في ظل جائحة فايروس كورونا لشهر سبتمبر الجاري، إلغاء اشتراط تخصيص موظف لقياس حرارة الداخلين إلى المنشآت التعليمية الذي كان متضمنا في الدليل الذي صدر في أغسطس الماضي عند بداية انطلاقة العام الدراسي الجديد 1443. وأزال الدليل في تحديثه الجديد مقترح استخدام حواجز على طاولات الطلاب والطالبات وتطهير وتعقيم مرافق المدرسة دون عدد محدد بعد أن كان في السابق مرتين يومياً.

وتضمن التحديث الاستفادة الكاملة من الطاقة الاستيعابية للحافلات بنسبة 100%، بدلاً من النسبة السابقة والمخصصة بـ50%.