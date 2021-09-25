شارك الطفل عبيد بن سالم الصيعري أحد أبناء شرورة والبالغ من العمر ١١ عامًا فرحة وطنه الغالي بيومه الوطني ٩١ من داخل المستشفى بمدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية.

ورغم وضعة الصحي إلا أنه آثر على نفسه وبالعزيمة والإصرار أن يشارك وطنه وأهله هذه المناسبة العزيزة، مقدمًا تهنئته الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأسرة المالكة وشعب المملكة باليوم الوطني ٩١.

وقدم والد الطفل التهنئة للحكومة الرشيدة بهذه المناسبة العزيزة، داعيًا الله سبحانه وتعالى لها التقدم والازدهار، مثمناً الموافقة على علاج الطفل عبيد خارج المملكة و هو أمر غير مستغرب على القيادة الرشيدة وسعيها الحثيث لتلمس احتياجات المواطنين و السعي لتحقيق كل مايهمهم.