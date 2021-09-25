شهد محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر احتفال أهالي المحافظة بمناسبة اليوم الوطني الـ٩١، بحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وفور وصوله تجول في أجنحة الإدارات والذي يضم ١٦ جناحا للإدارات الحكومية وجمعيات واطلع خلاله على الخدمات المقدمة في الأجنحة.

من جهته، قال رئيس بلدية محافظة القريات المهندس فهد بن إبرهيم العنزي «إننا لن نوفي الوطن حقه علينا وجميعنا نفخر بانتمائنا له، منظومة هائلة متكاملة من المنجزات التي بدأت بإعادة توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ثم عقبه أبناؤه الملوك من بعده حتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله»، واضاف «تتسارع عجلة التنمية في المملكة إلى العلياء، بالثقة في همة وقدرة الشباب السعودي القادر على تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحقيق النماء والازدهار لكافة شرائح المجتمع، ورفع مستويات المعرفة والإبداع بين أفراده، بتضافر الجهود المتناغمة دائماً بين القيادة وأبناء هذا الوطن. ختاماً نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا آمنة مستقرة وأن تعود علينا هذه المناسبة أعواماً عديدة ومديدة في ظل القيادة الرشيدة»، وشكر أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف على دعمه غير المحدود للبلدية ومحافظ القريات على متابعته وحرصه الكبير ولأمين منطقة الجوف والحضور بتشريفهم الحفل التي أقامته البلدية.

وتضمن الحفل أوبريت «هي لنا دار» وتكريم أسر الشهداء وتكريم مديري الإدارات والجهات المنظمة ومتطوعي الفرق التطوعية التي شاركت مع البلدية في التنظيم ومن ثم شارك محافظ القريات في العرضة السعودية.

وتجول المحافظ ومرافقوه على الجدارية الوطنية التي نظمتها جمعية «جسفت القريات»، مستمعاً لشرح عنها وما تحتويه من صور وعبارات وطنية بهذه المناسبة الغالية، ثم تجول في أجنحة الأسر المنتجة التي تحتوي على 40 جناحا بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقريات، مطلعاً على عروض الأسر المنتجة والأسر الحرفية من المنتجات الغذائية والحرف اليدوية، ثم شاهد معرض الفنون التشكيلي، واستمع إلى القصائد الوطنية التي أعدت من الشعراء لهذه المناسبة.

وفي الختام أعرب محافظ القريات عن شكره لبلدية القريات على تنظيمها المميز لهذه الفعاليات الوطنية، داعياً الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.