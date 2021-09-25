رفع القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن منصور المطوّع خالص التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين بمناسبة حلول الذكرى الـ 91 لليوم الوطني للمملكة.

وقال المطوع في تصريح بهذه المناسبة إن هذه الذكرى تبعث عن الفخر والاعتزاز بالجهود الكبيرة التي بذلها المؤسس الكبير الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي وحد أرجاء وطن كبير وأقام دولة تنعم بالأمن والأمان والعدل إلى أن عم الرخاء أرجاء الوطن.

وقد توشح مبنى قنصلية المملكة لدى دبي والإمارات الشمالية باللون الأخضر بمناسبة اليوم الوطني الـ 91، كما تلقى القنصل العام المطوع سيلاً من التهاني بهذه المناسبة الوطنية.