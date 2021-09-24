أقام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة، بحضور وزير الخارجية رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 بنيويورك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.

وقال وزير الخارجية في كلمة له: «إن حراك المملكة الدبلوماسي النشط منذ عهد الملك المؤسس - رحمه الله -، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - يسعى لتطوير العلاقات مع الدول كافة، وتعميق أواصر الصداقة، واتباع نهجٍ قائمٍ على الاعتدال، والانفتاح، والحوار، والتعاون مع أعضاء الأسرة الدولية، بما يرسي دعائم الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن الالتزام بثوابت راسخة في سياستها الخارجية تقوم على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول والقوانين الدولية، والشراكة الفاعلة مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي».

وأضاف: «نستقبل عاماً جديداً يضاف إلى تاريخ وطننا الحافل بالإنجاز والخير والسلام، وبمناسبة اليوم الوطني الـ91 لتوحيد هذا الوطن الشامخ، نستذكر بكل فخرٍ واعتزازٍ وعظيم الامتنان، إنجازات الماضي على يدي المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه - ومعه أبناء هذه الأرض الطاهرة، في صورةٍ تعبر عن رابطةٍ فريدةٍ وعميقةٍ تجمع الأسرة المالكة بأبناء هذه البلاد».

وقدم مندوب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف الرئيس المنتخب للدورة الـ76 للجمعية العامة عبدالله شاهد، الذي بدوره أثنى على دعم المملكة المستمر لمنظومة الأمم المتحدة وللقضايا الدولية في العالم وفي الجمعية العامة بشكل خاص.

حضر الحفل أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركون في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 بنيويورك.

كما حضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وأعضاء السلك الدبلوماسي في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة.