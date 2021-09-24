أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام عن رغبتها في طرح عدد من الوظائف الاكاديمية والتعليمية لعام 1443هـ عن طريق موقعها الإلكتروني.

وذكر المتحدث باسم الجامعة المهندس طفيل اليوسف أن الجامعة ممثلة بعمادة الموارد البشرية أعلنت طرح (851) وظيفة اكاديمية وتعليمية بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس) للإحلال وتوطين السعوديين إذ سيكون التقديم لمدة أسبوعين اعتباراً من الاحد 19/2/1443هـ الموافق 26/9/2021 حتى نهاية دوام الاحد 4/3/1443هـ الموافق 10/10/2021 عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط.

فيما تمثلت الشروط العامة للتقديم في ان يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية او الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على ان يرفق اثبات المعادلة من وزارة التعليم وارفاقها في نظام التوظيف، وامتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه وارفاقها في نظام التوظيف، وأن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد جدا فما فوق في درجة البكالوريوس وارفاقها في نظام التوظيف، وأن تكون جميع مؤهلات المتقدم (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) بنظام الانتظام وارفاقها في نظام التوظيف، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المختصة. مزيد من التفاصيل على موقع الجامعة الالكتروني: www.iau.edu.sa