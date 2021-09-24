خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالكهرباء أربع محطات كهربائية وأكثر من ٢٠ مغذيا لتوفير الكهرباء بالمسجد الحرام الحرام وفق المواصفات المعتمدة على مدار الساعة.

وتتألف تغذية شبكة الكهرباء من شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسية لشركة الكهرباء، من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى ثلاث محطات تحكم ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع تحتوي على 40 محولا بقدرات مختلفة (من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.ا) وجميع هذه المحولات تتم تغذيتها من مغذيين؛ أساسي واحتياطي. وفي حال وجود أي طارئ يتم تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي من خلال ثمانية مولدات قدرة المولد الواحد (4 م.ف.ا) خلال فترة (1 - 3) دقائق ويتم تأمين الأحمال الهامة للفترة من بداية الانقطاع وحتى دخول المولدات للخدمة عبر وحدات التيار غير المنقطع (UPS) الموزعة في عدة مواقع بالمسجد الحرام، وتتم مراقبتها والتحكم بها من خلال عدة أنظمة متخصصة.

وتنفذ الرئاسة التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة (ATS)، بمشاركة عدد من الجهات المعنية.