أطلقت وزارة التعليم دليلا إرشاديا وقائيا للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، نوهت فيه إلى إلغاء شرط قياس الحرارة عند المداخل، وعدم استخدام حواجز الطاولات، وعدلت اشتراطات التباعد في الحافلات، ملغية إلزامية ترك مقعد خلف أو أمام الطالب.

وأكدت الوزارة أن ذلك جاء بناء على تحديثات الدليل الإرشادي الوقائي لعودة المدارس في ظل جائحة كورونا لعام 1443، إذ تعتبر بيئة التعليم السليمة أولوية لجميع المنشآت التعليمية، ومن ضمن ذلك ضمان عدم انتشار أو تفشي المرض الوبائية في المرافق التعليمية وبين الكادر التعليمي والإداري والطلبة، حيث إن طبيعة المنشآت التعليمية وما تحتويه من عدد كبير من الكوادر والطلبة يحتم وضع إرشادات وأدلة تساعد على الحد من انتقال أو تفشي الأمراض الوبائية بشكل عام ومرض «كوفيد-19» بشكل خاص.

وأوضحت «التعليم» أن وضع الدليل تم لتحقيق الأهداف التالية: ضمان العودة الآمنة لقطاع التعليم، وتوفير البيئة السليمة، واكتشاف الحالات في وقت مبكر للحد من انتشار مرض «كوفيد-19» في المدارس، وحماية الطلبة وجميع فئات المجتمع المدرسي.

ووفقا للدليل، فإن المستهدفين هم الكوادر التعليمية والإدارية والعاملون في المدارس والعاملون الصحيون وأولياء الأمور، فيما أورد الدليل أن من من أعراض الإصابة ارتفاع درجة الحرارة أعلى من 38 درجة مئوية، والسعال الجاف الشديد، وضيق التنفس الذي قد يؤدي إلى التهاب رئوي، وقد يصاب البعض بفقدان حاستي الشم أو التذوق، ومن الممكن أن يعاني المصاب من مشكلات في الجهاز الهضمي.

وقد تختلف أعراض الإصابة بالمرض بين مختلف الفئات العمرية، حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن بعض الأطفال لا تظهر عليهم أعراض الحرارة، كما أن بعض صغار السن يصعب عليهم التعبير عن الأعراض، وقد تظهر عليهم بعض علامات الاضطراب أو البكاء.