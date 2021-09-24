أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 51 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 59 حالة، ووفاة 4 حالات.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,843 حالة، من بينها 2313 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 271 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,842 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8688 حالة وفاة.
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