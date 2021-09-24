التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية إستونيا إيفا ماريا ليميتس، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.