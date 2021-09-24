احتفلت السفارة السعودية في أبوظبي باليوم الوطني السعودي ٩١، (الخميس)، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.وحضر الاحتفال القنصل العام بدبي عبدالله المطوع، والملحق العسكري السعودي لدى الإمارات اللواء عبدالمحسن السديري، والملحق الثقافي السعودي الملكف بدر العاصمي، وأعضاء السفارة وعوائلهم.