رفع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة والأمانة العامة بالغرفة وكافة منسوبيها، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر بن سعد إن تأسيس المملكة وتوحيدها على يد الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- من المعالم البارزة في العصر الحديث، وتسارع خطط المملكة في صناعة الاقتصاد يثير الإعجاب مقارنة بدول عدة سبقتها عشرات السنين في تحديد خطوات البناء والتنمية، فقد استطاع الملك المؤسس أن يضع الأسس السليمة وأن يرعى الدعائم القوية مستمداً نهجه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فسار أبناؤه على هذا المنوال بوعي تام وتقدير عميق لما مرت به المملكة من مراحل يحق لنا أن نفتخر بها. وها نحن اليوم نحتفل باليوم الوطني الـ91 والمملكة تحقق محليا وعالميا جملة من الإنجازات الاقتصادية ومجموعة من الشراكات الإستراتيجية وضعتها في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، التي من أهمها الاستثمار في العنصر البشري وخلق الفرص الاقتصادية للمواطن وعقد الشراكات العالمية ومضاعفة نسب التبادل التجاري إضافة إلى مجموعة من الأهداف التنموية.يتقدم رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة ونائباه وأعضاء المجلس والأمانة العامة، بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي النبيل، سائلين المولى -عز وجل- أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي وأن يديم علينا الأمن والأمان.قراءة التاريخمن جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور خالد الدقل إن اليوم الوطني من أهم المحطات التي تحفز دوماً على إعادة قراءة التاريخ ليمنحنا قدراً كبيراً من الإحساس بقيمة الوطن ويدفعنا إلى التبصر والنظر إلى ما يمكننا أن نقدمه لهذا الوطن المعطاء، فمنذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- شهد وجه الحياة اليومية تغيراً إيجابياً ساهم في تعزيز الإنجازات المرتكزة على بنية تحتية متطورة في جميع المرافق العصرية حتى حققت الأرقام أعلى المعدلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بمعدلات قياسية قل أن تجد لها نظيرا.من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة رويفد الصاعدي أن الاحتفال باليوم الوطني للمملكة يجسد معنى الوطنية وتعزيز المسؤولية، والحس الوطني المتمثل في خدمة الوطن بشتى أشكال العطاء؛ وفي مقدمتها التضحيات التي يبذلها جنودنا ورجال الأمن لنشر الأمان وحماية وصون مقدراته وثرواته التي هي من أهم مقومات البناء الاقتصادي ونموه، فالأولوية الأمنية لا تسبقها أولوية فهي خطى ثابتة لتحقيق رؤية المملكة ومشهد واقعي تتزاحم فيه احتفالات اليوم الوطني بالمنجزات الوطنية.خطوات متسارعةالأمين العام لغرفة المدينة المنورة المهندس عبد الله أبو النصر أوضح أن ذكرى اليوم الوطني تمر علينا وبلادنا تشهد تغيرا ملحوظاً وخطوات متسارعة لتحريك معطيات القطاع الخاص، بوصفه الشريك الأساسي في التنمية وفق الرؤية المستقبلية 2030، التي تمثل أهم أهدافها في رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، وتعمل غرفة المدينة المنورة وفق هذا المنظور على تمكين قطاع الأعمال بالمدينة المنورة للقيام بدوره لتكون طيبة الطيبة مركزاً ووجهة استثمارية واعدة بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز المحتوى المحلي للمنطقة، وتمارس دورها كمحرك ومحفز لتطوير الأعمال، ونمو اقتصادات منطقة المدينة، التي تشهد تطوراً ونمواً مطرداً في جميع نواحي الحياة، بفضل توجيه ومتابعة أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل.من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة المهندس فاهد المحمدي إلى أننا نعيش واقعاً مشرقاً، ومستمرون بحصد إنجازات تسطر بالذهب. فيما رفع عضو مجلس الإدارة الدكتور أحمد خليل أسمى آيات التهاني للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الكبرى. وأضاف عضو مجلس الإدارة إياد بافقيه «نعتز ونفخر بنجاحات وطننا التي أبهرت العالم أجمع».فيما رفع عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الدكتور صالح فارسي التبريكات للقيادة الحكيمة والشعب السعودي النبيل في يومنا الوطني العظيم.رؤية واعدةقال عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة المهندس عبد العزيز الأحمدي: «نسأل الله أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها، يوم سعيد على الوطن ولكل مواطن محب ومخلص». فيما عبر عضو مجلس الإدارة عصام الهلالي عن سعادته بذكرى اليوم الوطني بقوله «عاشت بلادنا فخراً للإسلام والمسلمين ودام عزك يا وطن».وأشاد عضو مجلس الإدارة ماجد الأيوبي بالإنجازات التنموية البارزة لمملكتنا الحبيبة التي نفخر ونعتز بها في شتى المجالات.من جانبه، قال عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة المهندس فاروق إلياس: «نعيش تحت ظل قيادة تحرص على مواطنيها وتذلل أمامهم كافة العقبات». فيما قال عضو المجلس مازن السحيمي: «إن سقف طموحاتنا يعلو سنة تلو الأخرى على ضوء رؤية واعدة تسبق الزمن بسنوات».ويقول عضو المجلس نايف الصاعدي: «نسأل الله عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ وطننا الغالي وكافة الأسرة المالكة الكريمة». فيما أشاد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة نايف الجابري بالمنجزات الحضارية والشواهد الكبيرة لحاضر زاه وغد مشرق في وطن تستمر فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء للقادة المخلصين.وقال عضو مجلس الإدارة المهندس وائل فارسي: «نفخر ونعتز بهذا الوطن العظيم، ومملكتنا الغالية مرتفعة الرصيد من الإنجازات الوطنية المتواصلة والنجاحات المتلاحقة محلياً وعالمياً».غرفة المدينة المنورة.. عطاء لا محدودتعمل غرفة المدينة المنورة على تقديم الحلول والبرامج والمسارات ونماذج الأعمال العلمية والعملية عالية الجودة لخدمة منتسبيها، وتطوير القدرات البحثية بمنطقة المدينة إلى جانب الشراكة الفاعلة محلياً ودولياً لتعزيز ودعم التنمية الوطنية، وتهدف لتعزيز التنمية الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة ولخدمة مجتمع الأعمال بالمدينة المنورة، وضعت الغرفة متمثلة بمجلس إدارتها منهجية علمية لتنفيذ عدد من الأهداف العامة والمرحلية تهدف في مجملها لتعزيز التنمية الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة وخدمة القطاع الخاص والمستثمرين على أن تكون ذات أهداف محددة وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها، من خلال ربط الإنجاز بزمن، ومؤشرات أداء، تضمنت 5 توجهات تتمثل في (تطوير مؤسسي متكامل، تحفيز أنظمة وقوانين داعمة، تقديم خدمات ذات قيمة نوعية، تقديم تنمية اقتصادية منافسة، وتحقيق تنمية مجتمعية فاعلة)، وسعت لتحقيق ذلك من خلال بناء شراكات وتوقيع اتفاقيات، تعزز أهدافها لخدمة قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة، والأهداف الكلية للدولة المتمثلة في الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.بيت التجار في أفضل جواريمثل المبنى الجديد لغرفة المدينة المنورة الواقع في محيط مدينة المعرفة الاقتصادية على طريق الملك عبدالعزيز، معلماً حضارياً يخدم قطاع المال والأعمال ومجتمع منطقة المدينة المنورة، وركيزة أساسية للغرفة لمواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها في تنمية الفرص الاستثمارية بالمنطقة إضافة إلى دورها الأساسي في خدمة رجال وسيدات الأعمال.وتم تصميمه بمواصفات خاصة ليخدم أهداف الغرفة ولجانها لتصبح منظمة نموذجية إدارياً ومالياً وفنيا تمارس دورها كمحرك ومحفز لتطوير الأعمال ونمو اقتصادات منطقة المدينة المنورة التي تشهد تطوراً ونمواً مطرداً في جميع نواحي الحياة. وسعت غرفة المدينة المنورة لضمان سلامة منسوبيها من أصحاب الأعمال مع بحث تأثر أنشطتهم التجارية بأزمة فايروس كورونا، ومع تداعيات الأزمة التي طالت كل مناحي الحياة، كانت أعمال الغرفة بشقيها الإستراتيجي والتنفيذي أنشطة استثنائية حاولت الغرفة من خلالها تحفيز البيئة الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة والمحافظة على استمرارية منشآت القطاع الخاص في ممارسة عملها، وسعت لتذليل التحديات التي تواجه هذه المنشآت، ووضعت ضمن أولويتها لهذا العام توفير الدعم اللازم لمنتسبيها بوجه خاص وكذلك مجتمع المدينة المنورة بوجه عام، الأمر الذي ساهم في تخفيف الآثار السلبية للجائحة على منتسبي الغرفة، بجانب الدعم المتواصل الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص، والذي كان له أثر كبير في تخفيف آثار الجائحة على قطاع الأعمال والمجتمع.وعملت غرفة المدينة المنورة على تقليص أضرار الجائحة وآثارها السلبية، وضمن ذلك نظمت الغرفة 17 لقاء افتراضيا ضمن سلسلة لقاءات بعنوان ما بعد الأزمة باستقطاب 62 متحدثا متخصصا، واستهدفت أكثر من 20 نشاطا تأثرت بالوباء، تندرج تحت 13 قطاعا، وخرجت هذه اللقاءات بتوصيات بلغ عددها 106، واستفاد منها 2000 شخص. وأطلقت سلسلة لقاءات أخرى بعنوان «لقاء مع مسؤول» وعددها 11 لقاء، وكانت هذه اللقاءات مباشرة مع مسؤولين لمناقشة الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات فايروس كورونا، وتهدف لتوعية القطاع الخاص بالمبادرات الحكومية وكيفية الاستفادة منها، واستقطبت هذه اللقاءات 39 متحدثاً، وشارك بها 1800 شخص، وخرجت بـ42 توصية.خدمات إلكترونية توطن الرقمنةتهدف غرفة المدينة المنورة دوماً لتطوير العمل الاقتصادي والتنموي لقطاعات الأعمال وتعزيز فرص التواصل لخدمة المنتسبين، بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ونماذج أعمال مواكبة من خلال منصات خدمة إلكترونية توطن (الرقمنة)، وأطلقت غرفة المدينة المنورة خدماتها عبر منصات إلكترونية لدعم المنشآت وأصحاب الأعمال، وتهدف منصة استثمارات المدينة لتنشيط الاستثمار بالمنطقة، من خلال حصر وطرح الفرص الاستثمارية من القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكة بين عارضي الفرص والمستثمرين والمساهمة في رفع المحتوى المحلي بالمنطقة، وكانت الفرص الاستثمارية المطروحة خلال عام 2020 (2204) فرصا استثمارية بمنصة استثمارات المدينة.كما أن منصة إرشاد هي المرجع الأول والأساسي لجميع أفراد المجتمع الراغبين في مزاولة النشاط التجاري، أو لديهم أنشطة تجارية قائمة، التي تجاوز عدد الزيارات بها 10 آلاف زائر. أما سوق المدينة الإلكتروني فهو منصة إلكترونية متكاملة لعرض وتسويق خدمات ومنتجات منطقة المدينة المنورة، والذي يتضمن 127 متجرا مفعلا، تضم 2089 منتجا. أما منصة خبراء الأعمال فتقدم خدمات استشارية من خلال خبراء متخصصين بلغ عددهم 80 خبيرا ضمن 20 قطاع أعمال بقطاعات الأعمال المختلفة، وتم تقديم 195 استشارة لرفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في معالجة تعثرها.إضافة إلى منصة توطين التي تعتبر حلقة وصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، وبلغ عدد الباحثين عن عمل بمنصة توطين 65.312، وعدد المنشآت المسجلة بالمنصة 386، وتم تسكين الوظائف التي بلغ عددها 382 وظيفة. ومنصة مساند الأعمال هي خدمة أطلقتها غرفة المدينة المنورة لاستقبال التحديات والمعوقات الخاصة بمنتسبي غرفة المدينة المنورة ومشاركتها مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص لتسهيل الإجراءات والمعاملات اللازمة مع الجهات المعنية بكل يُسر، ومعالجتها من خلال تعبئة نموذج الطلب، حيث تتيح للمنتسبين تقديم طلباتهم إلكترونياً بعد تعبئتهم للنماذج، وإرسال بياناتهم عبر البريد الإلكتروني، وتتبّع طلب الخدمة ومتابعته آلياً. وجاء إطلاق الخدمة الإلكترونية بالتزامن مع اليوم العالمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حرصاً من الغرفة على دعم ومساندة قطاعات الأعمال بالمنطقة، وتذليل العقبات التي تواجههم، للارتقاء بقطاعات الأعمال، تماشياً مع توجه الغرفة الاستراتيجي بتقديم خدمات ذات قيمة نوعية لتطوير الخدمات للمنتسبين.التهنئة باليوم الوطني