تزينت واجهة مبنى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكة المكرمة، ومبنى مكتبة الحرم المكي الشريف، ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين بالأضواء الخضراء، وذلك تزامنا مع حلول الذكرى التاريخية لليوم الوطني الـ(٩١) لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-.ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق برامج الاحتفالات والفعاليات التي أعدتها الرئاسة لليوم الوطني السعودي الـ(٩١) الذي يقام تحت شعار «هي لنا دار»، ويأتي تأكيداً على وحدة الصف واللحمة الوطنية، والترابط الاجتماعي وتجديد الولاء والوفاء لولاة أمر هذه البلاد المباركة.وأقامت وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشركات المجتمعية بالرئاسة برنامجا متكاملا عن اليوم الوطني والذي تضمن توزيع هدايا على منسوبي الرئاسة وتنظيم ملتقى جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وإعمارهما من التأسيس إلى الرؤية ؛ إضافة لتنظيم ملتقى المرأة السعودية وجهودها في خدمة الوطن والحرمين من التأسيس إلى التمكين، فضلا عن تدشين المعرض الافتراضي والميداني لمقتنيات غسل الكعبة والحرمين الشريفين ومسابقة خاصة تتعلق بسؤال عن المؤسس الملك عبدالعزيز في خدمةالحرمين.. كما ستقيم الرئاسة تحت رعاية الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس حفلا بعنوان «اليوم الوطني تاريخ ودلالات وجهود وإنجازات وتطورات».