يحتفل السعوديون اليوم (الخميس) بالذكرى الحادية والتسعين لتوحيد دولتهم على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، مستلهمين من مسيرة الكفاح والنضال التي وحدّت دولتهم، عزيمةً بصلابة جبالها الشماء وهمةً يطاولون بها عنان السماء، ويتباهون بتحولات نوعية ومفصلية وضعت دولتهم اليوم ضمن أقوى 20 اقتصاداً في العالم، وجعلتها على رأس دول الشرق الأوسط وقلبه النابض بالتنمية والسياسة والاقتصاد، بجهود سعوديين أكفاء كانوا من قبل ومن بعد أبطال بناء هذا الوطن بسواعدهم وتعلمهم ورغبتهم في التطوير.

وعلى مسيرة النور، ترصد «عكاظ» النهضة الخضراء لوطن الشموخ من خلال مقطع فيديو قصير، عن رحلة 91 عاماً، إذ كانت السعودية بيداء جدباء شحيحة الموارد والماء، حتى قيض الله لها قائداً عظيماً وحّدها تحت راية واحدة بعزيمة قوية، أورثها لشعبٍ أصيل مازال حتى اليوم يواصل مسيرة التنمية والبناء، بدعمٍ من قيادةٍ رشيدة مُلهمة، واليوم طوقته بثقةٍ متناهية وتمكينٍ مُطلق، لإحداث تغيير نوعي ومُبهر للمملكة، وألهمته لصناعة مُستقبل مُزدهر مُستدام، عبر رؤية ثاقبة جعلته في مقدمة دول العالم

وما بين ماضينا وحاضرنا، تصافح «عكاظ» الوطن متابعيها -عبر الفيديو- بكشف حساب لتنمية عظيمة تدفعنا بسرعة هائلة وقوة قصوى باتجاه مستقبل متقدم:

• في 1938 حقل الدمام يضخ أول براميل النفط السعودي، واليوم تقود دولتنا أسواق النفط العالم.

• في 1929: تشكيل أول جيش نظامي سعودي وفي 2021 الجيش السعودي من أقوى جيوش المنطقة

• في 1343هـ تم تأسيس أول مديرية عامة للشرطة، لتضع المؤشرات الأمنية السعودية على رأس الدول الأكثر أماناً في «مجموعة العشرين»

• في 1907: أول ظهور للطاقة الكهربائية في السعودية عبر مولدات المسجد النبوي ثم المسجد الحرام، وقبل عام تحتفل السعودية بإطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم

• وللماء قصة تحول مبهرة، فمن عبارتين أمر المؤسس بشرائهما عام 1928 تدعى «الكنداسة» لتكون أول حلول مواجهة شح المياه، إلى ريادة عالمية في إنتاج المحلاة دشنت معها أول محطة تحلية بالطاقة النظيفة، كما تمكنت من تحويل الهواء إلى ماء بتقنية متطورة في «نيوم»

• في 1994 تم التصريح بدخول الإنترنت للمملكة للجهات الحكومية، ثم أصبحت السعودية اليوم الثانية عالمياً في سرعة الإنترنت، والأسرع في تقنية الجيل الخامس «5G»

• وعلى مستوى التعامل النقدي، جرى في عام 1343هـ سك أول عملة نقدية سعودية، وبدأ تنظيم التجارة في المملكة، لتواصل العملة السعودية اليوم قوتها ولتصبح المملكة ضمن أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم

• أما مستقبل التنمية السعودية فيبدو أكثر إشراقاً مع إطلاق مشاريعها الضخمة ومدنها الذكية واستثماراتها السياحية في نيوم والبحر الأحمر وأمالا وغيرها.