تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة، من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وأعرب الملك محمد السادس، عن أحر التهاني لخادم الحرمين الشريفين، مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة تنموية في مختلف المجالات، وبدوره في تعزيز قيم السلام والمحبة والتضامن والإخاء.

وجدد الملك محمد السادس تقديره للعلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا الحرص على مواصلة العمل المشترك لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، راجياً لخادم الحرمين الشريفين موفور الصحة، والمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، من جلالة ملك المملكة المغربية، تضمنت التهاني لولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ91.