أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 57 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 72 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,792 حالة، من بينها 2325 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 279 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,783 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8684 حالة وفاة.

وشدّدت «الصحة» على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدةً أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.