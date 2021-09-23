تزامنا مع احتفالات المملكة بالذكرى الـ91 لليوم الوطني، انطلقت أمس أولى فعاليات ملتقى الإبداع الاجتماعي «رؤية حديثة لماضٍ عريق» الذي تنظمه غرفة ينبع بالتعاون مع جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، الذي حضره محافظ ينبع سعد السحيمي، ورئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي، وأعضاء مجلس الإدارة، وأمين عام الغرفة ماجد الرفاعي، وعدد من المهتمين من داخل المحافظة وخارجها. ويهدف الملتقى إلى إثراء برامج الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بمحافظة ينبع، إضافةً إلى تحقيق جملة من الأهداف الإنسانية، والاجتماعية، والتراث، والمعرفية، والرياضية عبر مجموعة من المحاور والفعاليات، وتعزيز مفاهيم العمل الاجتماعي، وفق أسس إبداعية واكتشاف المواهب الاجتماعية وتنشيط دورها في العمل التطوعي، وفتح قنوات التواصل بين المثقفين والمبدعين في المحافظة والمنطقة.

وتناولت الأميرة تهاني بنت عبد العزيز بن عبدالمحسن آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية فكرة العمل التطوعي، وأمثلة عن العمل التطوعي، وأنواع التطوع الفردي والجماعي، ومكانة التطوع في رؤية الوطن 2030، إلى جانب طموح وتجربة الأميرة في العمل التطوعي المتمثلة في إطلاقها مبادرة أسمعني.

وتناولت الجلسة الثانية للملتقى الذي تحدث فيها د. لافي العنزي ومحمد المنيف دور الإعلام الجديد باعتباره المنصة الأقوى لاستقطاب الشباب للمشاركة في الأعمال التطوعية والاجتماعية من خلال مجالس الشباب على مستوى مناطق المملكة والربط في ما بينها وتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة.

وتناولت الجلسة الثالثة للمتحدثين، عبدالغني القش، ود. أحلام الغانمي، تميز الثقافة السعودية وغنى عناصرها وحرص المملكة على تطوير التراث وما أرسته رؤية 2030 من انطلاقة جديدة للثقافة السعودية كأحد أهم محركات التحول الوطني وتعزيز دور المرأة في المشهد الثقافي ومشاركتها في خدمة المجتمع.

وبنهاية الجلسات وجه رئيس غرفة ينبع بالغ شكره وتقديره لمحافظ ينبع على حضوره جلسات الملتقى وتشجيعه الدائم للغرفة، كما شكر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز الاجتماعي والشركاء الداعمين والرعاة، وخص بالشكر الراعي الرئيسي طلال بن وصل بن غنيم الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح الملتقى.