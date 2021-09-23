هنأ رئيس مجلس إدارة مجموعة العبير الطببة محمد ألونجال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي، وجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية بمناسة اليوم الوطني السعودي الـ91.

وقال ألونجال: أهنئ نفسي، وأفخر بأن أحتفل معكم بهذا اليوم العظيم، فتحتم لنا دياركم وأكرمتمونا بعزكم في المملكة العربية السعودية، فـ«هي لنا دار».

وأضاف: بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تدعم مجموعة العبير الطبية رؤية المملكة 2030 من خلال تقديم فحوصات مجانية لجميع أفراد العائلة؛ لكل الأعمار البالغين والأطفال، إذ تم إجراء 91,000 فحص مجاني من خلال هذا العرض لجميع طالبي الرعاية السعوديين والمغتربين، فنحن في مجموعة العبير الطبية نرعى الدار وأهل الدار.